Nach Scheidung: Iris Klein heißt bald wieder Katzenberger

Es ist endlich offiziell: Iris Klein (57) ist geschieden. Nach über einem Jahr Trennungsstreit haben Peter Klein (57) und die Reality-TV-Ikone einen Schlussstrich unter die Beziehung gezogen. Damit scheint es Iris ziemlich gut zu gehen – sie zeigt sich äußerst froh, in keiner Weise mehr mit dem gelernten Maler in Verbindung gebracht werden zu können. Wie sie Promiflash exklusiv verrät, werde sie das auch bald zementieren: Sie möchte ihren Namen ändern. "Ich muss beim Standesamt die Namensänderung in Katzenberger beantragen, sobald ich das Scheidungsurteil in der Hand habe. Das wird erst nächstes Jahr sein", erzählt sie.

Als die News heute veröffentlicht wurden, dass die Scheidung von Peter und Iris offiziell durch ist, zeigte sich die Mutter von Daniela Katzenberger (38) bereits in Feierlaune. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie ein Selfie, auf dem sie verschmitzt in die Kamera lächelt. Dazu schrieb sie: "Endlich glücklich geschieden. Ich fühle mich befreit! Der Spuk hat nun endlich ein Ende!" Doch mit diesen Glücksgefühlen ist sie nicht allein: Auch Peter scheint über die Scheidung ziemlich erleichtert zu sein. Er selbst teilte auf seinem Account ebenfalls ein Bild von sich, auf dem er stolz einen Daumen in die Höhe reckt. "Und ich fühle mich gut... Lange herbeigesehnt und jetzt ist es geschafft: geschieden und glücklich damit", beteuerte er.

Allerdings könnte es ja auch sein, dass Iris bald einen ganz neuen Namen annehmen wird. Immerhin zeigt sich die dreifache Mama immer wieder total verliebt mit ihrem aktuellen Partner, Stefan Braun. Die beiden sind seit rund neun Monaten zusammen. In einer Fragerunde auf ihrem Social-Media-Kanal erzählte der TV-Star im September noch: "[Ob wir heiraten], steht noch in den Sternen. Aber reden tun wir schon viel darüber." Rund eine Woche darauf gab sie in der Show "Daniela Katzenberger" jedoch zu, dass Stefan ihr sehr wohl einen Antrag gemacht habe – und zwar auf dem Eiffelturm in Paris!

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein

Anzeige Anzeige