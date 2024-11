Norminierungen und Co.: Alle Infos zu den Reality Awards

Am 7. Dezember finden erstmals die Reality Awards statt. RTL vergibt die Awards in insgesamt zwölf Kategorien – so unter anderem in den Kategorien "Lovestory des Jahres", "Sexytime des Jahres" und "Faker des Jahres". Welcher Realitystar eine der begehrten Auszeichnungen erhält, entscheidet die Online-Community per Abstimmung. Durch die Galashow führen dabei keine Geringeren als Sophia Thomalla (35) und Olivia Jones (55). Alle Infos zu der Preisverleihung gibt es im Promiflash-Video.

