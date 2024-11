"Vaiana 2"-Synchronrolle war für Tim Johnson herausfordernd

Tim Johnson hat etwas Neues gewagt! Der Influencer und Podcaster ergatterte eine Synchronsprecherrolle und verleiht einem Charakter im neuen Film "Vaiana 2" seine Stimme. Promiflash sprach mit dem Mann von Influencerin Ana Johnson (31) auf der Premiere des Films. Dort verriet Tim, was die größte Herausforderung bei dem Job war: "Beim Synchronsprechen war für mich auf jeden Fall die größte Herausforderung, in ein neues Terrain zu gehen. Ich bin zwar viel vor der Kamera und klar natürlich auch im Podcast, den ich mit meiner Frau habe, aber dann mich so auf die Stimme zu fokussieren, dass man einen Charakter spricht, dem man mit der Stimme eine Seele verleiht... Das war für mich komplett neu und das ist auch für mich etwas, wo ich mich so komplett neu finden musste."

Nun freut sich Tim auf den Kinostart von "Vaiana 2", da er bis jetzt fast nur den Trailer gesehen hat. "Ich bin ultragespannt, ich habe super wenig gesehen. Ich habe nur meine Synchronszenen gesehen. Ich habe versucht, mich so wenig zu spoilern, wie es geht", verrät er im Promiflash-Interview.

Doch nicht nur im Beruf, sondern auch privat erlebt Tim spannende Zeiten: Er und seine Frau Ana feierten in diesem Jahr ihren sechsten Hochzeitstag und sind Eltern eines Sohnes. Im Dezember vergangenen Jahres kam der kleine Maui zur Welt. Zuvor hatten die YouTuber jahrelang versucht, ein Kind zu bekommen, und mussten einige Rückschläge verkraften.

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui

Instagram / timjohnsonx Tim Johnson und Sohnemann Maui im Januar 2024

