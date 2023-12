Nach der Geburt: Ana Johnson ist mit ihrem Baby zu Hause!

Ana Johnson (30) genießt ihr Familienglück in vollen Zügen! Die deutsche YouTuberin ist vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mutter geworden: Am Donnerstag verkündete die Influencerin voller Stolz, dass sie und ihr Partner Tim jetzt endlich zu dritt sind. Zwar hatte sie bei einer Gender-Reveal-Party bereits verraten, dass sie einen Sohn bekommt, doch genauere Details wie den Namen behält sie noch für sich. Jetzt gibt das Paar aber neue Einblicke in die Zeit nach der Geburt: Ana ist mit ihrem Baby inzwischen wieder zu Hause!

Tim veröffentlicht jetzt ein paar Schnappschüsse in seiner Instagram-Story, auf denen er einige erste Momente nach der Entbindung in den eigenen vier Wänden festhält. Auf einem Schnappschuss sind beispielsweise mehrere Trinkfläschchen in der heimischen Küche zu sehen, auf einem anderen wiederum eine Wickelunterlage auf dem Esstisch. "Ein guter Tag, um nach Hause zu kommen", schreibt er zudem zu einem Pic.

Ana kann sich nach der Geburt wohl auf die volle Unterstützung von ihrem Liebsten verlassen – kurz nach der Ankunft wird die frischgebackene Mutter wohl direkt ein bisschen von Tim umsorgt. Er teilt nämlich zudem einen Clip, in dem er der Beauty Maultaschen kocht.

ActionPress Tim und Ana Johnson bei der TKMaxx Eröffnung im Supercandy Pop Up Museum in Köln

Instagram / anajohnson Ana Johnson, Influencerin

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson im April 2023

