Das machte Tim Johnson an "Vaiana 2"-Sprechrolle viel Spaß

Tim Johnson hat sich kürzlich einer neuen Herausforderung gestellt: Der Influencer durfte in dem neuen Disney-Film "Vaiana 2" eine kleine Rolle sprechen. Promiflash traf den Podcaster bei der Premiere des neuen Abenteuerstreifens. Dort plauderte er aus, was ihm ganz besonders viel Spaß gemacht hat. Für ihn sei die gesamte Erfahrung, einmal im Synchronstudio stehen zu dürfen, besonders gewesen. "Dann halt wirklich seine Stimme mit voller Wucht auch mal rauszufeuern, wenn du da eine Person hast, die das gerade aufnimmt und sagt: '3, 2, 1 und jetzt noch mehr Energie und jetzt noch mal mit aller Kraft', und das halt noch mal so mit voller Wucht rauszubrüllen, das war total geil", schwärmte Tim.

Der Mann von Ana Johnson (31) ist auf sein Mitwirken in dem Film total stolz. "Wenn man mit Disney zusammenarbeitet, das ist was ganz Besonderes und gerade jetzt in so einem Film, bei 'Vaiana 2', da steht jetzt für immer mein Name in den Credits", verriet er und fügte hinzu: "Natürlich mit den ganzen unfassbar tollen anderen Menschen, die an dem Film mitgewirkt haben, und das halt jetzt so für mich so als Bucket-List-Check zu haben, das ist für mich unfassbar."

Doch nicht nur beruflich läuft es bei Tim derzeit rund. Auch privat könnte er wohl nicht glücklicher sein: Im Juni feierten er und seine Frau Ana ihren sechsten Hochzeitstag. "Sechs Jahre Ehe. Wie schnell können denn bitte diese Jahre vergehen? […] Wahnsinn, was seitdem alles passiert ist. Mein Studienabschluss, Umzüge, unser Hausbau, chaotische Campertrips, Wasserschäden, Reisen um die Welt. […] Ich könnte gefühlt noch ewig weiterschreiben... eine reine Achterbahnfahrt – so wie das Leben spielt", resümierte die YouTuberin damals auf Instagram ihre gemeinsamen Erlebnisse. Im Dezember des vergangenen Jahres machte außerdem die Geburt von Sohnemann Maui das Liebesglück der Turteltauben perfekt.

Getty Images Lina Larissa Strahl, Tim Johnson und Sophia bei der Premiere von "Vaiana 2"

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui

