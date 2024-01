"So lange ich atme": Tim Johnson macht Baby Liebeserklärung!

Er ist sein eigenes Fleisch und Blut! Ana Johnson (30) und ihr Ehemann Tim sind bereits seit fünf Jahren glücklich verheiratet. Anfang Dezember hatte das Influencer-Pärchen ihr Liebesglück mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys gekrönt. Der kleine Maui erblickte am 7. Dezember das Licht der Welt und ist seither ihr ganzer Stolz. Jetzt widmet Tim seinem Spross ein paar rührende Worte!

Wie viel ihm sein kleiner Schatz bedeutet, bringt der frischgebackene Vater mit einem Instagram-Beitrag zum Ausdruck. Neben einem Foto, auf dem Tim Maui auf dem Arm hält, ihn an seine Brust schmiegt und behutsam auf die Stirn küsst, hat er eine kleine Liebeserklärung verfasst. "So lange ich atme, werde ich dich beschützen", schreibt er und fügt hinzu: "Papa ab jetzt für immer, egal was kommt, egal wie die Zukunft wird mit jeder Faser meines Körpers."

Erst vor Kurzem teilte der Fotograf einen privaten Einblick in das neu gewonnene Familienleben mit seiner Ana und dem Sohnemann. In seiner Instagram-Story postete er einen Schnappschuss, auf dem die 30-Jährige und der süße Wonneproppen auf dem Sofa vor sich hin schlummerten. "Habe hier zwei kleine Engel gefunden", schrieb er dazu.

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Baby kurz nach der Geburt

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson mit ihrem Sohn

Instagram / anajohnson Anna Johnson und ihr Sohn Maui im Dezember 2023

