Château Miraval: Angelina Jolie gewinnt gegen Ex Brad Pitt

Angelina Jolie (49) hat im Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (60) einen bedeutenden Sieg errungen. Am Montag entschied ein Gericht in Los Angeles, dass Brad verpflichtet sei, bestimmte Dokumente und Unterlagen bezüglich ihrer Kommunikation offenzulegen. Laut People sollen diese Angelinas Behauptungen, er habe versucht, angebliche häusliche Gewalt gegen sie und ihre Kinder zu vertuschen, beweisen. Der jahrelange Konflikt um das französische Weingut Château Miraval eskaliert damit weiter, und die Entscheidung des Gerichts könnte wesentlichen Einfluss auf den Ausgang des Streits haben. Der Rechtsstreit dreht sich um den Verkauf von Angelinas Anteilen an besagtem Weingut an ein externes Unternehmen, was Brad als Verstoß gegen eine frühere Abmachung betrachtet.

Angelinas Anwalt Paul Murphy zeigte sich erfreut über die Entscheidung des Gerichts: "Wir sind froh, dass das Gericht zu Angelinas Gunsten entschieden hat", sagte er gegenüber dem Magazin Us Weekly. Er betonte, dass Brad nun Dokumente übermitteln müsse, die sich auf "Missbrauch, Lügen gegenüber Behörden und jahrelange Vertuschung" beziehen. "Angelina wollte all das nie", fügte er hinzu. "Sie hat nie Anklage erhoben, sie hat all ihre Besitztümer verlassen und war diejenige, die ihm zuerst das Geschäft verkaufen wollte." Brad hatte zuvor versucht, die Herausgabe der Unterlagen zu verhindern.

Das Château Miraval in der malerischen Provence hatten Angelina und Brad gemeinsam gekauft. Im Jahr 2014 hatten sie dort im Kreise ihrer Kinder sogar geheiratet, nach dem turbulenten Ende ihrer Beziehung im Jahr 2016 war jedoch ein Streit um das Anwesen und weitere Besitztümer entstanden. Angelina hatte daraufhin 2021 ihren Anteil an einen Dritten verkauft, laut Brad ein klarer Vertragsbruch. Brad und Angelina haben nicht nur gemeinsame Besitztümer, sondern auch sechs gemeinsame Kinder: Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18), Vivienne (16) und Knox (16).

Getty Images Brad Pitt im September 2024

Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021

