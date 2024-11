Jenny Frankhauser kritisiert ihren Ex-Stiefvater Peter Klein

Jennifer Frankhauser (32) hat öffentlich gegen ihren Ex-Stiefvater Peter Klein (57) ausgeteilt, nachdem die Scheidung zwischen ihm und ihrer Mutter Iris Klein (57) am 26. November vollzogen wurde. In einer aktuellen Instagram-Story nutzte die Reality-TV-Teilnehmerin die Gelegenheit, um ihrem ehemaligen Stiefvater kräftig eins auszuwischen. Sie teilte ein Foto von Iris und schrieb dazu: "Sie geht so zur Scheidung ihres untreuen Ex-Mannes! Du machst das großartig! Schau, was du verloren hast, [Peter]! Selbst schuld!" Mit ihren Worten zeigte Jenny deutlich, auf wessen Seite sie nach der Ehe-Auflösung steht.

Unter einem Social-Media-Beitrag ihrer Mutter kommentierte die 32-Jährige weiter: "Er hat etwas verloren, nicht du! Im Nachhinein kannst du froh sein, dass er sich als eine falsche, leere Hülle entpuppt hat und du nun einen guten Mann an deiner Seite hast, der dich wertschätzt!" Nur einen Tag nach der Scheidung verkündete Peter im Netz, dass er mit Yvonne Woelke (45) zusammen ist. Bislang hatten beide stets betont, nur gute Freunde zu sein – doch nun erklärten sie überraschend, seit Mai ein Paar zu sein.

Die Spannungen innerhalb der Familie bestehen bereits seit Anfang 2023, als Peter und Yvonne gemeinsam als Begleitpersonen beim Dschungelcamp in Australien waren. Schon damals gab es Gerüchte über eine Affäre, die beide jedoch abstritten. Iris fühlte sich jedoch von Anfang an betrogen und trennte sich daraufhin von ihrem langjährigen Ehemann – und sieht sich nun in ihren damaligen Vermutungen bestätigt. Auf Instagram schrieb die 57-Jährige jüngst: "Alles, was euch jetzt so schockt, weiß ich ja schon seit fast zwei Jahren. Endlich glaubt mir auch der Letzte." Unterlegt war ihre Story mit dem Song "Applaus für deine Lügen" von Roland Kaiser (72).

ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein beim Eric Sindermann vs Jörg Hansen VIP Boxing Match

Sat.1 Peter und Iris Klein bei "Promi Big Brother" 2023

