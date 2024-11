Jetzt offiziell: Peter Klein und Yvonne Woelke sind ein Paar

Erst gestern vollzogen Peter Klein (57) und Iris Klein (57) offiziell ihre Scheidung vor Gericht. Wenige Stunden später folgt eine Ankündigung, über die viele Fans schon lange spekuliert haben: Peter und Yvonne Woelke (45) sind ein Paar! Obwohl die Gerüchteküche schon seit Monaten am Brodeln war, bezeichneten sie sich stets als gute Freunde. Wie unter anderem Gala berichtet, ließen die Realitystars nun im Auftakt zur zweiten Staffel Forsthaus Rampensau, in der sie ab kommenden Samstag als Team antreten werden, die Beziehungsbombe platzen.

Seit dem Dschungelcamp 2023 wird darüber spekuliert, was zwischen dem 57-Jährigen und der Schauspielerin laufen könnte. Dort sollen sie angeblich eine Affäre gehabt haben, das Resultat war das Ehe-Aus zwischen Peter und Iris. Auch die Fremdgehvorwürfe bestritt der "Frag nicht wann"-Interpret vehement. Seit seiner Trennung von Iris verbrachte er aber auffällig viel Zeit mit der Blondine: gemeinsame Auftritte, gemeinsame Urlaube auf Mallorca, ein Schlager-Song zusammen und sogar eine Wohngemeinschaft in Berlin. Laut Peter hätten sich die Gefühle aber erst im Laufe der Zeit entwickelt. "Wir haben alles miteinander geteilt. Wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht und sind über die Zeit sehr intensiv miteinander zusammengewachsen", verrät er in einem Statement und fügt hinzu: "Und in letzter Zeit haben wir dann gemerkt, dass es doch mehr ist als nur Freundschaft."

Die Nachricht, dass seine Ehe nach 17 Jahren offiziell geschieden wurde, machte Peter am gestrigen Nachmittag höchst persönlich auf Instagram öffentlich. "Und ich fühle mich gut... Lange herbeigesehnt und jetzt ist es geschafft: geschieden und glücklich", schrieb er zu einem Selfie, auf dem er in die Kamera lächelt und seinen linken Daumen nach oben hält. Auch seine Ex Iris zeigte sich erleichtert, dass die Ehe und das dramatische Ende nun hinter ihr liegen.

Peter Klein mit Yvonne Woelke auf Mallorca

Iris Klein, TV-Bekanntheit

