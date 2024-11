Stefan Mross' Mama wurde wegen Demenz in Pflegeheim gebracht

Stefan Mross (49) musste eine Entscheidung treffen, die wohl niemandem leichtfällt: Der ARD-Moderator musste seine Mutter Stefanie in ein Pflegeheim einliefern lassen. Die 83-Jährige ist bereits vor einigen Jahren an Demenz erkrankt. Bisher wurde sie von Stefans großem Bruder Klaus und durch einen Aufenthalt in einer Tagespflege unterstützt. Doch jetzt hat sich ihr Zustand derart verschlechtert, dass Stefan und Klaus keine andere Möglichkeit mehr gesehen haben. "Wir wissen, dass sie in guten Händen ist, und das beruhigt uns alle", erzählt der Schlagerstar gegenüber Das Neue Blatt und schildert: "Es gibt Situationen, in denen sie plötzlich nicht mehr weiß, wo sie ist. Das bricht mir jedes Mal das Herz."

Im Juni dieses Jahres erschien eine solche Entwicklung für Stefan noch unvorstellbar. Damals sträubte er sich gegen die Idee und meinte gegenüber Bunte: "Ich möchte sie niemals in meinem Leben aus ihrem Haus herausbringen. Das ist ihre Basis, ihre vertraute Umgebung." Doch, wie er damals auch verriet, hatte sie zu dem Zeitpunkt schon Pflegestufe drei erreicht. "Sie erzählt manchmal solche Demenzgeschichten, ich lasse sie reden und höre zu, auch wenn sie nach drei Minuten wieder dasselbe erzählt", führte der "Immer wieder sonntags"-Moderator damals aus. Jetzt benötigt Stefanie offensichtlich mehr Hilfe als noch im Sommer.

In dieser schweren Zeit gibt dem TV-Star wahrscheinlich seine Partnerin Eva Luginger viel Halt. Die Schlagersängerin ist bereits seit März des vergangenen Jahres mit Stefan zusammen und die Liebe erscheint immer noch frisch wie am ersten Tag. Der Volksmusiker scheint sich seiner Gefühle für seine Liebste so sicher, dass er sogar schon über den nächsten Schritt nachdenkt. "Eine Hochzeit ist etwas, das ich mir vorstellen kann", verriet er im Oktober gegenüber Neue Post und betonte nachdrücklich: "Wir reden bereits darüber."

Getty Images Stefan Mross im September 2015 in Berlin

stefan.mross Stefan Mross, Moderator, mit seiner Partnerin Eva Luginger