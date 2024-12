Alicia Costa Pinheiro will von Danilo nichts mehr wissen

Alicia Costa Pinheiro bildete bei Love Island VIP ein Couple mit Danilo Cristilli (28). Da dieser jedoch Yasin Mohamed (33), dem Ex der Musikerin, seine Loyalität schwor, verließ Alicia freiwillig die Villa – für sie war einfach nicht der richtige Mann dabei. Dass aus dem weiteren Kennenlernen mit Danilo nichts wurde, findet die Influencerin mittlerweile sogar gut! "Im Endeffekt bin ich froh, dass da auch gar nichts Tieferes entstehen konnte, weil jetzt im Nachhinein betrachtet wäre das für mich gar nicht cool gewesen", erzählt Alicia im Gespräch mit Promiflash.

Alicia spielt auf Videos an, in denen sich Danilo über sein Verständnis von Männern und Frauen äußert. "Dieses komische Gequassel, was er von sich gibt, das ist meiner Meinung nach sowieso so etwas, wo ich gar nicht dahinterstehen kann als Frau", erklärt die ehemalige Temptation Island-Kandidatin im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Das ist alles super so."

Mittlerweile hat Alicia ihr passendes Gegenstück ohnehin schon gefunden. Seit rund drei Monaten ist sie mit dem Musiker Loracio glücklich. In dieser Zeit war das Paar sogar schon gemeinsam auf Weltreise und stritt kein einziges Mal. Auch bei den Reality Awards in Köln legten Alicia und Loracio einen supersüßen Red-Carpet-Auftritt hin.

Anzeige Anzeige

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro, Realitystar

Anzeige Anzeige

Promiflash Alicia Costa Pinheiro und ihr Freund Loracio

Anzeige Anzeige

Anzeige