Kind kommt bald: So groß ist Elyse Knowles' Babybauch schon

Elyse Knowles ist aktuell mit Baby Nummer drei schwanger – und das erblickt allem Anschein nach schon bald das Licht der Welt. Auf aktuellen Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist die Dreifachmama in spe mit ihrem mächtig gewachsenen Babybauch zu sehen, während sie sich in Byron Bay wohl einen Kaffee holt. Für ihren Ausflug ist das Model in ein legeres Outfit gehüllt, bestehend aus kurzen dunklen Shorts, weißen Schlappen und schwarzem Tanktop. Das Oberteil der Familienmutter lässt dabei einen Blick auf ihren nackten Bauch zu, denn durch die Größe der Babykugel bedeckt es diese nicht vollständig.

Dass Elyse erneut Mama wird, enthüllte sie im Juni dieses Jahres auf Instagram mit ein paar zuckersüßen Schnappschüssen aus dem Urlaub. Auf den Bildern posierte die gebürtige Australierin mit ihren zwei Söhnen und zeigte ihren Babybauch erstmals. Dieser wirkte vor ein paar Monaten noch deutlich kleiner als jetzt. "Die Jungs freuen sich schon sehr auf einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester", kommentierte die Influencerin ihren Social-Media-Beitrag voller Freude.

Mit dem Vater ihrer beiden Kinder, Josh Barker, ist Elyse schon seit vielen Jahren liiert. Rund einen Monat vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Wonneproppens, Sohnemann Sunny, verlobte sich das Paar im Februar 2021. Knapp zwei Jahre später wurden die beiden dann ein weiteres Mal Eltern durch ihren Sohn Zaii. Mit ihrem dritten Nachwuchs scheint das Familienglück bald komplett.

Instagram / elyse.knowles Model Elyse Knowles mit ihren Söhnen Zaii und Sunny, Juni 2024

Instagram / elyse.knowles Model Elyse Knowles mit ihrem Verlobten Josh Barker und ihren Söhnen Zaii und Sunny, Mai 2024

