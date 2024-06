Baby Nummer drei: Model Elyse Knowles wird noch einmal Mama!

Elyse Knowles erwartet ihr drittes Kind! So viel verrät das Model nun auf seinem Instagram-Account. Dort postete die Australierin ein Foto von sich und ihren zwei Kids, Sunny und Zaii, im Urlaub auf den Fidschi-Inseln. Sie lacht freudig in die Kamera und zeigt dabei stolz ihren wachsenden Babybauch. In ihrer Caption heißt es nur: "Die Jungs freuen sich schon sehr auf einen Bruder oder eine Schwester." Dahinter hat sie das Emoji der betenden Hände hinzugefügt.

Die Freunde und Fans von Elyse freuen sich mit ihr in den Kommentaren unter dem Post. "Oh, mein Gott! Ich freue mich so für dich, meine Hübsche!", schreibt Model-Kollegin Rachel Finch. Die TV-Bekanntheit Lorinska Merrington zeigt sehr viel Enthusiasmus und textet: "Ja! Ja! Woohoo! Herzlichen Glückwunsch!" Aber auch die Supporter von Elyse sind ganz begeistert. Die meisten meinen: "Was für eine wunderschöne Familie ihr seid! Wir sind so glücklich für euch. Was für eine aufregende Zeit!"

Erst im Mai vergangenen Jahres kam ihr kleinster Sprössling, Zaii, auf die Welt. Die ersten Wochen als zweifache Mama konnte die 31-Jährige aber nicht richtig genießen: Der Kleine wurde zwei Wochen nach seiner Geburt ins Krankenhaus eingeliefert. Er hatte sich eine böse Grippe eingefangen. Der Schrecken war aber zum Glück bald wieder vorbei. Ihr Partner Josh Barker und sie sind ganz vernarrt und teilen immer wieder niedliche Schnappschüsse der beiden Brüder auf Elyses Social-Media-Accounts.

Anzeige Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, es wird ein Junge oder ein Mädchen? Auf jeden Fall noch ein Junge! Ich glaube, es wird diesmal ein Mädchen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de