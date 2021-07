Sie greift wieder voll an! Elyse Knowles ist vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mutter geworden. Anfang März brachte das Model Söhnchen Sunny zur Welt. Seitdem hat ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen, das sie gerne und ausgiebig mit ihren Fans teilt. Nach der Geburt gönnte sich die Australierin allerdings offenbar keine sehr lange Auszeit: Denn jetzt meldete sie sich bereits mit ansehnlichem Waschbrettbauch aus dem Gym!

In ihrer Instagram-Story postete Elyse ein Spiegelselfie, das sie in bestechender Form zeigt. Gerade einmal vier Monate, nachdem sie ihren Sohn auf der Welt begrüßte, posiert die Blondine in grauen Shorts und einem schwarzen Top, das den Blick auf ein amtliches Sixpack freigibt. "Ich boxe jetzt wieder... Bin fix und fertig!", gewährte sie ihren Followern einen Einblick in ihr Work-out.

Doch wer glaubt, dass sie mit ihrem Body angeben will, dem erteilt Elyse eine Abfuhr. Unter ein Trainingsvideo schrieb sie: "Ich hole mir meine Kraft zurück. Nicht für euch, sondern für mich!" Ihr sei vor allem die mentale Stärke wichtig, die sie durch die Kraftübungen erhalte.

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles im Juli 2021 im Gym

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles mit ihrem Verlobten Josh Barker und Söhnchen Sunny

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles, Model

