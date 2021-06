Was für ein putziger Anblick! Das Model Elyse Knowles und sein Partner Josh Barker sind im Februar Eltern geworden. Seither teilen sie regelmäßig ihr Glück im Netz. Die beiden scheinen ständig mit Söhnchen Sunny unterwegs zu sein. Erst im April war das Trio campen. Nun lassen die drei es sich offenbar am Strand gut gehen – Elyse teilte ein zuckersüßes Familienfoto von ihrem Ausflug!

In ihrer Instagram-Story dokumentierte die Beauty den Strandtag mit ihren Liebsten. Auf dem Selfie strahlen die stolzen Eltern bis über beide Ohren – Papa Josh hat dabei den kleinen Sunny in einer Trage vor der Brust und Elyse umarmt die beiden von hinten. Sie scheinen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen.

Bereits kurz nach der Geburt durfte der Sohn der Laufstegschönheit Meeresluft schnuppern. Denn nur zehn Tage nach der Entbindung lag der Kleine schon mit seiner Mutter im Sand. Auf den damals entstandenen Pics himmelt Elyse ihren Sprössling an und zeigt damit deutlich, wie glücklich sie in ihrer Mutterrolle ist.

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles, Model

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles und ihr Sohn Sunny

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles mit ihrem Baby Sunny im März 2021

