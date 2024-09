So relaxt zeigt sich schwangere Elyse Knowles am Strand

Elyse Knowles erwartet aktuell ihr drittes Kind. Am Samstag stellte das Model seine Schwangerschaft bei einem entspannten Tag am Strand zur Schau. Die werdende Model-Mama strahlte dabei in einem orangefarbenen Bikini-Set sowie einem blau-weißen Tuch, das sie um ihre Hüften wickelte. Der Hingucker ihres Beachlooks war aber ganz klar ihr Babybauch: Elyses Kugel ist inzwischen schon ganz schön gewachsen! Die Zeit in der Sonne verbrachte die Australierin zusammen mit ihrem Partner Josh Barker sowie ihren Söhnen Sunny und dem kleinen Zaii. Elyse spielte mit ihren Kindern und spazierte zudem mit ihrem Hund im kühlen Nass umher, wie die Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Bereits im Juni machte Elyse die süße Nachricht ihrer dritten Schwangerschaft bekannt. "Die Jungs freuen sich auf ein weiteres Geschwisterchen", schwärmte die 31-Jährige auf Instagram glücklich zu einem Schnappschuss, der sie strahlend mit ihren Söhnen am Strand zeigt. Details beispielsweise, wie weit sie schon ist, sowie Schwangerschaftsgelüste behält die Reality-TV-Darstellerin bislang noch für sich. Auch ob sie nach ihren beiden Söhnen wieder einen Jungen erwartet, wollte sie bislang noch nicht preisgeben.

Baby Nummer drei kommt für Elyse im Übrigen knapp ein Jahr nach der Geburt von Sohnemann Zaii. Ihr erster Nachwuchs Sunny erblickte hingegen im März 2021 das Licht der Welt. Papa der beiden ist Josh, mit dem sich das Model kurz vor Sunnys Geburt verlobte. Die beiden sind bereits seit 2013 zusammen und unzertrennlich. Sie wurden in dem australischen Reality-TV-Format "The Block" bekannt, das sie 2017 gewannen.

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles, australisches Model

Instagram / elyse.knowles Josh Barker und Elyse Knowles mit ihren Söhen Sunny und Zaii, Oktober 2023

