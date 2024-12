Elyse Knowles und Josh Barker begrüßen Baby Nummer drei

Elyse Knowles' drittes Kind mit ihrem Ehemann Josh Barker ist auf der Welt! Heute teilt das australische Model die süßen Babynews auf Instagram. In einem Video zeigt sie ihre zwei Söhne, die in ihrem Bett liegen. Die beiden Jungs schauen dabei frech in die Kamera. In den Armen von einem der beiden schlummert ihr goldiges Geschwisterchen namens Java. "Die Jungs mit ihrer kleinen Schwester", schreibt die dreifache Mama unter den Post.

Die Fans der Social-Media-Bekanntheit freuen sich von ganzem Herzen für sie. "Herzlichen Glückwunsch, Leute! Das Video ist einfach wunderschön, besonders die kleinen lächelnden Gesichter. Was für ein tolles frühes Weihnachtsgeschenk!", heißt es unter anderem oder lautet: "Alles Gute zu deinem gesunden kleinen Mädchen." Auch ein weiterer Follower kommentiert: "Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es ein Update gibt. Alles Gute und herzlich willkommen auf der Welt, kleine Java."

Noch Ende September war Elyse auf süßen Fotos, die Daily Mail vorliegen, mit ihren beiden kleinen Jungs am Strand zu sehen. Ihr Babybauch war darauf ein richtiger Hingucker. Die Australierin strahlte währenddessen in einem orangefarbenen Bikini-Set und trug eine rote Kappe. Um die Hüften und den großen Babybauch wickelte sie sich ein blau-weißes Tuch. Gemeinsam mit ihrem Ehemann spielte Elyse mit ihren Kindern Zaii und Sunny am Strand und machte sich einen schönen Familientag.

Instagram / elyse.knowles Die Kinder von Elyse Knowles im Dezember 2024

Instagram / elyse.knowles Model Elyse Knowles mit ihrem Verlobten Josh Barker und ihren Söhnen Zaii und Sunny, Mai 2024

