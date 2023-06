Zwei Wochen nach Geburt: Elyse Knowles' Baby muss in Klinik!

Das war wohl ein großer Schock für Elyse Knowles! Das Model und sein Partner Josh Barker waren im Jahr 2021 zum ersten Mal Eltern geworden: Ihr Sohn Sunny hatte das Licht der Welt erblickt. Anfang des Jahres hatte das Paar dann eine weitere frohe Neuigkeit verkündet: Sie erwarten erneut Nachwuchs. Vor zwei Wochen erblickte ihr zweiter Sohn Zaii dann auch das Licht der Welt. Doch so richtig konnten sie bisher noch nicht ihr Familienleben genießen: Elyses Sohn musste in ein Krankenhaus gebracht werden!

In ihrer Instagram-Story teilt die Beauty die Schocknachricht mit ihren Fans: Auf einem Bild ist ihr zwei Wochen alter Sohn in einem Krankenhausbett zu sehen, wobei er an einige Schläuche angeschlossen ist. "Nun, das waren lustige 24 Stunden. Zaii wurde mit einem Krankenwagen in die [Klinik] gebracht", berichtet die Australierin. Doch warum musste der Kleine überhaupt in medizinische Obhut gegeben werden? Das Baby habe sich die Grippe eingefangen. "Er ist jetzt zu Hause und es geht ihm wieder besser", stellt die zweifache Mama klar.

Wie vernarrt Elyse in ihren jüngsten Spross ist, machte sie vor wenigen Tagen mehr als deutlich: Sie veröffentlichte einige Aufnahmen mit Zaii. So ist der Kleine unter anderem gemeinsam mit seinem Bruder Sunny zu sehen. Auch Fotos mit Mama und Papa fehlen in dem Beitrag nicht. "Eine Woche mit unserem Kleinen. Wir sind tief in unserer kleinen Liebesblase", schwärmte das Model.

Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles' Sohn Zaii

Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles Söhne Sunny und Zaii

Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles mit ihrem Sohn Zaii

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de