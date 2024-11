"Krawall-Küken": Promi-Büßen-Elsa weint vor Olivia Jones

Ende der fünften Folge von Das große Promi Büßen wird Elsa Latifajs Runde der Schande angekündigt, und das scheint bei der Ex-GNTM-Kandidatin große Sorgen auszulösen. "Sollte etwas zu Privates herauskommen, dann werde ich abbrechen", betont sie. Erzfeind Sam (33) glaubt nicht an Elsas Einsicht: "Es würde mich wundern, wenn Elsa gerade jetzt die richtigen Worte finden würde." In Folge sechs stellt Olivia Jones (55) das, wie sie es betitelt, "Krawall-Küken" dann auf die Probe und fragt, wofür sie denn büßen sollte – die Beauty antwortet darauf: "Gewalt [...], dass ich meinen Freund betrogen habe, und Beleidigungen." Olivia lobt Elsa, dass sie sich bereits so viele Gedanken gemacht hat, doch dann folgen harte Szenen von ihren Ausrastern im TV.

Beispielsweise während Elsas Teilnahme an Forsthaus Rampensau geriet sie bereits mit Sam Dylan aneinander. Sie sei aber nicht schwulenfeindlich gewesen, sondern Sam sie nur provoziert. "Dein Verhalten war so unter aller Sau [...] normalerweise hättet ihr die Sendung verlassen müssen", ermahnt sie Olivia. "Ja, ich sehe das auch ein", gibt die 19-Jährige zu. Dann wird Elsa mit dem Betrug ihres damaligen Freundes mit Calvin Kleinen (32) konfrontiert. Besonders Maurice Dziwak (26) hatte damals etwas gegen das Hintergehen ihres Freundes. Daraufhin beleidigte Elsa ihn als "abgef*ckten W*chser". Sie gesteht unter Tränen: "Man muss Maurice lassen, dass er recht hatte [...] als ich zu Hause ankam, habe ich mich versteckt, weil ich solche Schuldgefühle hatte." Auch bei ihrem körperlichen Angriff gegen Gisele Oppermann (37) gesteht sie ein: "Ich wollte einfach meine Wut herauslassen."

"Wieso schaffst du es nicht, Konflikte mit Argumenten zu lösen?", fragt Olivia und fährt fort: "Krakeelen und Krawall schafft vielleicht kurz Aufmerksamkeit, aber keine Karriere." Auch dort stimmt Elsa ihr zu. Im Camp ist besonders Thorsten Legat (56) von ihrer Einsicht angetan: "Sie steht dazu und zeigt Reue und Loyalität", und auch Sam hätte eigentlich eine andere Reaktion von Elsa erwartet. Das Camp grübelt gemeinsam, woher Elsas Aggressionen kommen könnten. Ihre Freundin Anita Latifi (28) will für sie da sein und sie unterstützen: "Hast du sehr gut gemacht, ich bin stolz auf dich." Nico und Jörg sind der festen Überzeugung, dass Elsa sich trotzdem nicht verändern wird.

RTLZWEI Elsa Latifaj und Gisele Oppermann bei "Kampf der Realitystars"

ProSieben/Nikola Milatovic Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

