Lily Collins' Schwiegermutter hatte schon Liebes-Vorahnung

Mary Steenburgen (71) hat verraten, dass sie bereits wusste, dass Lily Collins (35) die Richtige für ihren Sohn Charlie McDowell (41) ist, noch bevor die beiden sich überhaupt kennengelernt hatten. Die Schauspielerin traf Lily auf Jane Fondas (86) 80. Geburtstagsparty und war sofort begeistert von ihr. "Ich sah sie an und dachte: 'Du wärst einfach so fantastisch mit meinem Sohn'", erzählte Mary gegenüber E! News. Ohne Charlie etwas davon zu erzählen, behielt sie ihre Gedanken für sich und teilte sie stattdessen nur mit ihrem Ehemann Ted Danson (76). Als Charlie ihr schließlich erzählte, wen er datet, war Marys Freude groß, aber sie hielt sich dennoch zurück.

Charlie und Lily machten ihre Beziehung 2019 auf Instagram öffentlich. Ein Jahr später verlobten sie sich und im September 2021 gaben sie sich in einer intimen Zeremonie in Colorado das Jawort. Mary konnte ihre Freude über die Verbindung ihres Sohnes mit der Tochter von Phil Collins (73) kaum verbergen. Auf Instagram drückte Mary ihre Begeisterung über die Hochzeit aus: "Charlie, mein Sohn, und Lily, meine Schwiegertochter! Danke, dass ihr uns alle an der reinen Schönheit eurer Liebe füreinander teilhaben lasst. Mein Herz ist übervoll, und es fühlt sich fast so an, als wären die letzten Tage ein wunderschöner Traum gewesen. Aber es ist alles real, und ich fühle mich wie die glücklichste Mutter der Welt." Erst kürzlich gaben die beiden dann bekannt, dass sie schon über Familienzuwachs nachdenken.

Lily, die Tochter des Sängers Phil Collins und der Geschäftsfrau Jill Tavelman, hat sich als Schauspielerin einen Namen gemacht, insbesondere durch ihre Rollen in Filmen wie "To the Bone" und Serien wie Emily in Paris. Charlie, Sohn von Mary und ihrem Ex-Mann Malcolm McDowell, ist Regisseur und Drehbuchautor, der unter anderem bei Filmen wie "The One I Love" und "The Summer Book" Regie geführt hat. Mary, die neben Charlie auch eine Tochter namens Lilly Walton hat, ist seit 1995 mit Ted Danson verheiratet. Ted, ebenfalls Schauspieler, unterstützt Mary in ihrer Freude über die Verbindung von Charlie und Lily. Mary ist froh, dass ihr Instinkt bezüglich Lily und Charlie sich bewahrheitet hat.

Getty Images Mary Steenburgen bei der Premiere von "Book Club: The Next Chapter" in New York

Getty Images Charlie McDowell und Lily Collins im Februar 2024

