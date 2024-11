Kymani Yade war von seinem "Love Island VIP"-Exit geschockt

Für Kymani Yade ist die Reise bei Love Island VIP vorbei. Der Reality-TV-Neuling bekommt bei der "Red Flag Night" die meisten roten Fähnchen und muss die Datingshow anschließend sofort verlassen. Unglücklich stimmte ihn die Entscheidung nicht – aber gerechnet hat er damit wohl überhaupt nicht, wie er gegenüber Promiflash andeutet. "Ich war nicht traurig, ich war geschockt, dass die 'Love Island'-Reise vorbei war", erklärt der Sohn von Daisy Dee (54).

Kymani war in dem Format auf der Suche nach seiner großen Liebe. In der Villa traf er auf Realitystars, die das gleiche Ziel verfolgten: Dabei waren Yasin Mohamed (33), Chiara Fröhlich (27), Tracy Candela oder auch Gigi Birofio (25) – die bereits einige Male Teil solcher Trash-TV-Formate waren. "Mir hat die Zeit bei 'Love Island VIP' sehr gut gefallen, es war eine großartige Erfahrung. Es war mein erstes TV-Format und ich habe es sehr genossen", resümiert das Model und betont: "Es war die beste Zeit meines Lebens!" Doch in der realen Welt angekommen, habe Kymani gleich wieder gemerkt, dass es "draußen auch cool ist".

Kymani musste "Love Island VIP" verlassen, nachdem der Großteil seiner Mitstreiterinnen entschieden hatte, dass er eine sogenannte "Red Flag" sei – also der Kandidat, der in ihren Augen nicht nach der großen Liebe sucht. Sowohl Alicia Costa Pinheiro und Sophie Imelmann (28) als auch Yeliz Koc (31) empfanden den Single als denjenigen, der am wenigsten nach der Liebe sucht. Bei dieser "Red Flag Night" durften nur die Frauen ihre Stimme abgeben.

"Love Island VIP" gibt es immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

RTLZWEI Die "Love Island VIP"-Teilnehmerinnen Chiara, Melissa, Yeliz, Alicia, Sophie und Aurelia

RTLZWEI / ITV Studios Germany Ein Teil des Casts der ersten "Love Island VIP"-Staffel

