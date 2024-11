Bill Kaulitz sendet nackte Thanksgiving-Grüße an seine Fans

Thanksgiving ist ein Fest für die Liebe, Familie und Dankbarkeit. Auch Bill Kaulitz (35), der schon seit mehreren Jahren in den USA lebt, feiert das traditionsreiche Fest. Anstatt ein Foto seiner Familie oder das eines reichlich gedeckten Tisches zu teilen, schickt er seinen Fans einen etwas anderen Gruß. "Thanksgiving Bräunungsstreifen", schreibt der Tokio Hotel-Star zu einem Foto in seiner Instagram-Story, auf dem er nackt vor dem Spiegel posiert und damit freien Blick auf seinen gut gebräunten Hintern – inklusive des Sonnenabdrucks eines String-Tangas – gewährt.

Mit extravaganten Outfits, bunten Glitzerkostümen oder eben durch nackte Haut – Bill liebt es, sich von der Masse abzuheben. Zudem teilt er auch gerne seinen luxuriösen Lifestyle mit seiner Community und gewährt offene Einblicke in sein Leben zwischen den Metropolen Los Angeles, Berlin, Paris und New York. In seiner Authentizität sieht der Sänger dabei den Schlüssel zu seinem Erfolg. "Ich finde nichts anstrengender, als sich zu verstellen", erklärte er in einem Gespräch mit RTL und fügte hinzu: "Ich bin immer voller Kraft voraus. Ich finde, man darf auch nichts zurückhalten."

Neben seinen Fans freut sich eine andere Person vielleicht besonders über Thanksgiving-Grüße dieser Art. Anfang dieses Monats plauderte der 35-Jährige große News aus und bestätigte, dass er in einer Beziehung ist. Sein Partner ist auch kein Unbekannter: Der YouTuber Marc Eggers (38), der bereits vergangenes Jahr auf dem Oktoberfest beim Knutschen mit Bill gesichtet wurde, ist nun offiziell der Mann an der Seite des Zwillingsbruders von Tom Kaulitz (35).

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, November 2024

AEDT / ActionPress Marc Eggers, Content Creator

