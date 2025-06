Bill Kaulitz wurde vom Ex "betrogen und stehen gelassen"

Bill Kaulitz (35), Frontmann der Band Tokio Hotel, hat mit der Liebe kein Glück. Wie er kürzlich in einem Interview mit RTL verriet, ist seine Beziehung zu Marc Eggers (38) zerbrochen. Der Musiker zeigt sich enttäuscht und verletzt: "Ich wurde wirklich verlassen, betrogen, stehen gelassen." Die romantischen Momente, die in der ersten Staffel der Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz" noch zu sehen waren, gehören der Vergangenheit an. Doch für die Zuschauer gibt es bald mehr Einblick in Bills Gefühlswelt – ab dem 17. Juni startet die zweite Staffel, die laut ihm "sehr viel intensiver" sein wird.

Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35), Ehemann von Heidi Klum (52), kennt Bills Beziehungsdramen nur zu gut. Laut Tom liegt die Ursache in Bills Vorliebe für sogenannte "Red Flags" – also Warnzeichen für problematische Partner. "Bill sieht eine rote Flagge unter hundert grünen und läuft direkt darauf zu", erklärt er. Tom, der sich als Außenstehender eher einen klaren Blick auf die Situation zutraut, gibt seinem Bruder immer wieder Ratschläge. Doch wie er selbst sagt, bleibt Bill uneinsichtig und folgt weiterhin seinem Herzen, ungeachtet der Konsequenzen.

Trotz des gebrochenen Herzens scheint Bill inzwischen nach vorne zu blicken. Der Sänger hat die Trennung hinter sich gelassen und genießt seine neu gewonnene Freiheit. Auf Social Media postet er regelmäßig humorvolle und selbstbewusste Beiträge, um zu zeigen, dass es ihm gut geht. Ganz ohne Anspielungen auf alte Beziehungen geht es jedoch nicht, was bei Fans und Followern mit gemischten Gefühlen aufgenommen wird. Seine Offenheit und Selbstironie machen ihn jedoch zu einem besonderen Star, der Staunen und Sympathie gleichermaßen weckt.

Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder der Band Tokio Hotel

Bill Kaulitz, Mai 2025

