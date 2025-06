So intim wird die kommende Staffel von "Kaulitz & Kaulitz"

Die zweite Staffel der Reality-Doku "Kaulitz & Kaulitz" mit den Zwillingsbrüdern Bill (35) und Tom Kaulitz (35) ist nun ab dem 17. Juni auf Netflix zu sehen. Die Serie, die schon mit Staffel eins für Aufsehen sorgte, gewährt diesmal noch tiefere Einblicke in das Leben der beiden Musiker. Besonders Bill, der nach der Trennung von Ballermann-Star Marc Eggers (38) wieder Single ist, zeigt sich vor der Kamera ungewohnt offen. "Man muss das auch zeigen, man kann dann nicht nur die schönen Sachen zeigen", erklärte Bill im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".

Für Fans spannend: In der neuen Staffel liegt der Fokus stärker auf dem Umfeld der Brüder. Enge Freunde und Familienmitglieder von Bill und Tom treten laut Prisma ebenfalls vor die Kamera – auch wenn das nicht immer einfach sei. Tom, seit 2019 mit Heidi Klum (52) verheiratet, merkte an, dass manche Szenen durchaus für Diskussionen sorgen könnten: "Also von dir gibt es ein paar Szenen, da denke ich, das wäre gut gewesen für dich, die rauszuschneiden", witzelte er über Bills Auftritte. Ein weiteres Highlight: Die Suche nach einem neuen Assistenten-Team, nachdem ihre langjährige rechte Hand Lina ausgestiegen ist. Der Auswahlprozess und die Vorstellung der Neuzugänge wurden ebenfalls begleitet.

"Kaulitz & Kaulitz" begeisterte schon mit Staffel eins durch emotionale und oft humorvolle Einblicke. Laut Tokio Hotel-Sänger Bill wird die zweite Staffel noch intensiver. Schon zuvor zeigte sich, dass die Brüder kein Problem damit haben, auch schwierige Themen und Konflikte offen anzusprechen. Ob Liebeskummer, Streit oder Chaos – all das wird unverblümt gezeigt. Die neue Staffel verspricht erneut eine schonungslose Achterbahnfahrt durch das Leben der berühmten Zwillinge.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, März 2023

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder der Band Tokio Hotel

