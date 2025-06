Wildes Date nach Premiere: Perückenpanne bei Bill Kaulitz

Sänger Bill Kaulitz (35) hat in dem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" – den er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom (35) führt – eine ungewöhnliche Erinnerung geteilt. Nach der Premiere der ersten Staffel ihrer Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" im Juni 2024 lernte er eine Person mit einem Beruf in Uniform kennen, die ihn beeindruckte. Es folgte ein spontanes Treffen in seinem Hotelzimmer, bei dem es laut Bill leidenschaftlich zur Sache ging – so sehr, dass ihm sogar seine Perücke vom Kopf rutschte.

"Die war plötzlich weg, und als ich sie wieder aufsetzte, war sie falsch herum – ein umgekehrter Vokuhila sozusagen", berichtete Bill lachend weiter über seine Date-Erfahrung. Bruder Tom war ebenfalls vor Ort und erinnerte sich im Podcast daran, dass er Bill und dessen Begleitung sogar im Auto mitgenommen habe. Bill scherzte, er hoffe bei der bevorstehenden Premiere am 12. Juni 2025 in Berlin auf eine ebenso kuriose Begegnung und "haarige" Momente wie im letzten Jahr.

Nachdem Bill nach der Trennung von Marc Eggers (38) wieder Single ist, scheint er sich vor der Kamera und im Podcast offener denn je zu zeigen. Erst kürzlich hatte er gemeinsam mit Bruder Tom verlauten lassen, dass die neue Staffel der gemeinsamen Doku intimer als zuvor sein wird. Fans können sich ab dem 17. Juni 2025 auf acht neue Episoden mit tiefen Einblicken in den Alltag der Brüder freuen.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Mai 2025

Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"

