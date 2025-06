Große Ehre: Bill Kaulitz ziert das Cover der Vogue Germany

Bill Kaulitz (35) ist in vielen Bereichen ein Pionier, auch in Sachen Mode macht dem Tokio-Hotel-Frontmann niemand etwas vor. Das beweist der Zwilling von Tom Kaulitz (35) nun auf dem Cover der Juli-/Augustausgabe der deutschen Vogue. Als erster deutscher Mann ist er darauf solo zu sehen. Diese Ehre wurde vorher nur dem Briten Daniel Craig (57) zuteil, der 2008 allein die Titelseite zierte. Fotografiert wurde der "Durch den Monsun"-Interpret von Frederike Helwig, das Styling übernahm Niki Pauls.

Das Besondere an der Fotostrecke ist, dass sie komplett in Bills Heimat in Ostdeutschland geshootet wurde. "Wir fotografierten ihn in Loitsche, seinem Heimatdorf in Sachsen-Anhalt, sowie auf dem nahegelegenen Kaliberg, einem riesigen Hügel des hiesigen Salzbergwerks. Selten machte ein Shooting mehr Spaß, was natürlich auch an der lebensfrohen und positiven Art von Bill liegt", schwärmte die Verantwortliche Kerstin Weng in einer Pressemitteilung.

Zu seiner Heimat hat Bill ein spezielles Verhältnis. Als junger Mensch mit einem besonderen Style fiel er auf und erlebte nicht immer nur positives Feedback. Sein guter Freund Andreas Gühne berichtet dem Magazin: "In dieser Gegend wussten damals alle, wer die Kaulitz-Zwillinge waren, noch bevor sie mit Tokio Hotel zu Stars wurden." Dass die Zwillinge sich schließlich entschieden, nach Los Angeles zu ziehen, hält ihr Wegbegleiter nach wie vor für die richtige Entscheidung: "Bill hat sich dort stark verändert, und zwar zum absolut Positiven."

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, April 2025

