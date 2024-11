Das droht Thomas Gottschalk nach Beleidigung von Maite Kelly

Thomas Gottschalk (74) hat mal wieder Ärger an der Backe. Vor seinem Auftritt in der ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter", an der auch Stars wie Maite Kelly (44) teilnehmen werden, erlaubte sich der Moderator in seinem Podcast einen gehässigen Scherz über den Körper der Sängerin. Maite lässt sich den Kommentar des Wetten, dass..?-Stars nicht gefallen. "Ich war schon als Kind klug genug zu wissen, dass Menschen, die auf solche Plattitüden zurückgreifen, nur mein Mitleid verdienen", betonte sie gegenüber Bild. Welche Konsequenzen Thomas nun drohen, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

