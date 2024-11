Bodyshaming: Thomas Gottschalk schießt gegen Maite Kelly

In seinem eigenen Podcast "Die Supernasen" gibt der 74-jährige Thomas Gottschalk (74) ein weiteres Mal einen Kommentar zu einem sehr ernstzunehmenden Thema ab und gerät dafür in die Kritik. Ganz ungezügelt äußert er sich in Bezug auf seinen Auftritt in der ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" zu Maite Kellys (44) Körper: "Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht." Gegenüber Bild rechtfertigt er sich dann mit folgendem Statement: "Es handelte sich zweifelsohne um einen Gag, der auf Kosten von Maite ging", dann fährt der ehemalige TV-Moderator mit den Worten fort, er "könne es sich in seinem Alter leisten, da über ihn auch oft gewitzelt werde." Laut ihm sei sie schon alt genug, um das Sprichwort "Was sich neckt, das liebt sich" zu verstehen.

Inwiefern Maite zu dem Thema steht, ist aufgrund eines fehlenden Statements unklar, allerdings ist bekannt, dass sie sich seit Jahren gegen Bodyshaming ausspricht und der Kommentar deshalb wohl weniger Anklang bei ihr finden könnte, zumal Maite laut dem Medium bisher nicht einmal für die Show angekündigt wurde und der Spruch daher keinen Sinn ergibt. "Ich habe das große Glück, dass das Publikum mich immer geliebt hat. Egal, in welcher Form ich gerade war. Ich bin wie ein Akkordeon, mal so, mal so. Aber das Publikum hat immer gesehen, dass mein Talent größer war als meine Kleidergröße", noch vergangene Woche äußerte sie sich gegenüber dem Blatt zu ihrer Figur. Die Sängerin musste sich in der Vergangenheit viel für ihr Aussehen rechtfertigen und verbindet mit diesem Thema daher vermutlich keinen riesigen Lacher, wie Thomas ihn losließ.

Im Netz bezeichnen die Fans den Kommentar des Lockenkopfes als "frauenfeindlich" und "bösartig", er selbst sei gegen beide Dinge "allergisch" und fände, im Interview gegenüber der Zeitung, kein Verständnis für die Attribute. Bereits einige Wochen zuvor hagelte es ähnliche Kritiken von Stars wie Carolin Kebekus (44) oder Natascha Ochsenknecht für sein Buch "Ungefiltert – Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann", über diese machten er und sein Kollege sich dann in der gleichen Folge lustig. Für Mike Krüger (72) gibt es die Kritiken nur aus fehlender Toleranz der neuen Generation. "Die jungen, woken Millennials sind nicht so tolerant, wie wir das als Boomer ja mal früher waren [...] wir haben andere Meinungen viel lockerer gelten lassen [...] da gab's dann lustige Diskussionsrunden", betonte er im Podcast.

Thomas Gottschalk, Moderator

Thomas Gottschalk in der Show "Disney100 – Die große Jubiläumsshow"

