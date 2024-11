Das ist die Thanksgiving-Tradition bei der Baldwin-Familie

Hilaria Baldwin (40), Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin (66), freut sich darauf, Thanksgiving mit ihrer Familie zu feiern. Die ehemalige Yogalehrerin wird das Fest im November mit ihren sieben Kindern verbringen: den Töchtern Ilaria (2), María und Carmen (11) sowie den Söhnen Eduardo (4), Romeo (6), Leonardo (8) und Rafael (9). Sie verriet, dass ihre Kinder in letzter Zeit großes Interesse am Kochen entwickelt haben. Miteinander wollen sie nun einige Gerichte für das Festmahl vorbereiten. "Unsere Kinder haben viel Freude daran, zusammen zu kochen und Zeit bei gemeinsamen Mahlzeiten zu verbringen", sagte sie im Gespräch mit People. "Wir freuen uns sehr darauf, das an Thanksgiving zu machen, und sind so dankbar, zusammen zu sein."

Im Interview erzählte Hilaria, wie schön es ist, ihre Kinder dabei zu beobachten, wie sie beim Zubereiten der Speisen zusammenarbeiten und sich näherkommen. Die Familie wolle diese neu entdeckte Leidenschaft fürs Kochen nutzen, um das Thanksgiving-Essen gemeinsam zu gestalten. Kürzlich teilte sie auch auf Instagram einen humorvollen Chat-Verlauf mit einem ihrer Sprösslinge: Dieser schrieb ihr aus dem Zimmer nebenan, dass er Wasser brauche. Hilaria antwortete scherzhaft: "Ich habe dir Füße und Beine gemacht. Es war hart. Benutze sie." Dazu schrieb sie: "Mein Kind aus dem anderen Zimmer ... ."

Neben der Vorfreude auf Thanksgiving zeigte die Familie auch bei Halloween ihre enge Verbundenheit. Hilaria und Alec verkleideten sich gemeinsam mit ihren sieben Kindern als Figuren aus "Wo ist Waldo?" und teilten die fröhlichen Familienfotos auf Instagram. Alle trugen rot-weiß gestreifte Pullover, Mützen, blaue Hosen und runde Brillen, um das Thema perfekt umzusetzen. "Happy Halloween von den Bald-Waldos an euch!", schrieb Hilaria zu den Bildern. Die Baldwins legen großen Wert auf gemeinsame Erlebnisse und feiern gern zusammen, was ihre enge Familienbande noch stärker macht.

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern bei einer Premiere in New York City

Anzeige Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Alec Baldwin, Hilaria und ihre Kids posieren als "Wo ist Walter?"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige