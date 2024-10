Süß: Der Baldwin-Clan verkleidet sich als "Wo ist Walter?"

Alec Baldwin (66) und seine Ehefrau Hilaria (40) begeistern ihre Fans im Netz mit einem ganz besonderen Halloween-Kostüm. Der Schauspieler und seine Frau haben sich und ihre sieben Kids nämlich im Partnerlook verkleidet, inspiriert von den beliebten "Wo ist Walter?"-Wimmelbildern, die im Englischen "Where's Waldo?" heißen. Demnach tragen alle neun Baldwins blaue Hosen und rot-weiß-gestreifte Oberteile. Ihre Outfits vervollständigen sie mit der für Walter typischen Mütze und der runden Brille. Das süße Posting auf Instagram rundet Hilaria mit einem kleinen Wortspiel ab: "Die Bald-Waldos wünschen ein fröhliches Halloween!"

Mit ihren sieben Kindern haben Hilaria und Alec alle Hände voll zu tun. Ihre Kids Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Maria und Ilaria sind zwischen zwei und neun Jahren alt. Im Interview mit Vogue packte die stolze Mama kürzlich aus, dass ihre Sprösslinge sie von fünf Uhr morgens bis zur Schlafenszeit um halb neun abends stets auf Trab halten. Doch trotz aller Herausforderungen schwärmte Hilaria von ihrer Rasselbande. "Ihre Nähe zueinander zu fördern, ist eines meiner Hauptanliegen als Mutter. Ich hoffe, dass sie ihr ganzes Leben lang beste Freunde bleiben", erklärte sie.

Für die Baldwins war es kein leichtes Jahr, umso mehr genießen Alec und Hilaria vermutlich aktuell die Zeit mit ihren Kids. Der Prozess rund um Alecs Film "Rust" nahm in den letzten Monaten viel Zeit und Kraft in Anspruch. Im Oktober 2021 war die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) am Set durch eine Schusswaffe ums Leben gekommen, die Alec benutzt hatte. Die Anklage gegenüber dem Hollywoodstar wurde jedoch vor drei Monaten fallengelassen. Hilaria erklärte nach dem Freispruch gegenüber Bild: "Es war sehr schlimm für ihn. Wir sind alle so erleichtert. Es war eine harte Zeit für uns alle."

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie, 2021

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Gerichtssaal im Juli 2024

