Dieser ehemalige DFB-Star schuldete Max Kruse 15.000 Euro

Aus seiner Leidenschaft für Poker macht der ehemalige Fußballprofi Max Kruse (36) kein Geheimnis. Das ging in der Vergangenheit zwar nicht immer gut, manchmal waren es aber auch seine Gegner, die sich beim Einsatz zu weit aus dem Fenster lehnten und anschließend tief in die Tasche greifen mussten. Einer davon ist der ehemalige DFB-Star Torsten Frings (48). In seinem Live-Podcast "Flatterball" erzählt Max die Geschichte, wie er seinen Fußball-Kollegen im Jahr 2007 nach einem Spiel von Werder Bremen gegen FC Schalke im Mannschaftsbus um 15.000 Euro ärmer gemacht hat. "Am Ende habe ich natürlich gewonnen und war 15.000 Euro im Plus und habe das Geld dann von Torsten Frings bekommen", verrät die Promi Big Brother-Bekanntheit.

Wettschulden sind Ehrenschulden, das wusste natürlich auch der ehemalige Nationalspieler. Die hohe Summe hatte er nicht in bar dabei, weshalb er dem Gewinner einen Scheck aushändigte. "Ich bin mit dem Scheck dann zur Bank gegangen, habe den abgegeben und gesagt, dass ich den gerne einlösen würde", erinnert sich Max. Der Bankangestellten kam die Situation aber komisch vor: "Da ist die Dame erst mal nach hinten gegangen und hat Torsten Frings angerufen und gefragt, ob das okay ist." Der heute 48-Jährige bestätigte ihr die Echtheit des Schecks – und die 15.000 Euro landeten auf Max' Konto.

Auch wenn die Pokerspiele für Max nicht jedes Mal so erfolgreich ausgingen, über Geld musste er sich während seiner Profizeit wohl keine Gedanken machen. Während der Dreharbeiten zu "Promi Big Brother" gab der Ehemann von Dilara Kruse die ein oder andere Fußballanekdote zum Besten und verriet unter anderem auch, was er bei manchen Vereinen verdient hat. Vor allem ein Transfer vom 1. FC Union Berlin zum VfL Wolfsburg hat sich für ihn gelohnt. "Ich hab 300.000 im Monat bekommen. Plus Handgeld, anderthalb Mille extra", plauderte er im Gespräch mit Mike Heiter (32) und Matthias Höhn (28) aus.

Getty Images Torsten Frings im Mai 2012

Sat.1 Mike Heiter und Max Kruse bei "Promi Big Brother", 2024

