Promi-BB-Max packt aus: So viel kassierte er im Profifußball

Max Kruse (36) macht bei Promi Big Brother mal wieder das, was er am besten kann: Fußball-Talk! Matze Höhn (28) merkt an, er sei damals enttäuscht gewesen, als der Profifußballer vom 1. FC Union Berlin zurück zum VfL Wolfsburg gewechselt habe. Wie Max enthüllt, habe es für den Transfer jedoch einen triftigen Grund gegeben. "Ich hab einfach einen Vertrag gekriegt, den habe ich nicht mal bei Wolfsburg gekriegt, als die Champions League gespielt haben. Die haben mir das Geld in den Arsch geschoben", macht er deutlich. Das Interesse der anderen ist geweckt – natürlich wollen alle Promis gern wissen, wie viel der Ex-Nationalspieler damals verdient hat. Max plaudert aus: "Ich hab 300.000 im Monat bekommen. Plus Handgeld, anderthalb Mille extra."

"Boah", rutscht es Mike Heiter (32) bei der großzügigen Summe raus. Er fügt hinzu: "Man denkt ja viel, aber dass das so viel war. Ich sag’ mal so, da kannste gut schlafen." Was der Realitystar nicht ahnt, ist, dass Max sogar noch eins draufsetzen kann. Der Mann von Dilara Kruse erklärt, in seiner Zeit bei Fenerbahçe Istanbul seien durch die unterschiedliche Besteuerung pro Monat sogar 290.000 Euro netto auf sein Konto geflossen. Er lacht: "Das war gut, Alter. Hat Spaß gemacht!"

Max' Fußballanekdoten erfreuen sich im Container größter Beliebtheit: Immer wieder versammelt der Mittelfeldspieler seine prominenten Mitbewohner um sich und packt die alten Geschichten aus. So auch vor wenigen Tagen, als er erklärte, wie ihm eine wilde Nacht die Chance auf die WM-Teilnahme vermiest habe.

Getty Images Max Kruse, Oktober 2023

Joyn Matthias Höhn, Mike Heiter, Daniel Lopes und Max Kruse bei "Promi Big Brother", 2024

