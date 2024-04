Möchte die frischgebackene Mama Oti Mabuse mehr Nachwuchs?

Oti Mabuse (33) ist vor Kurzem zum ersten Mal Mutter geworden. Der einstige Strictly Come Dancing-Star erlebte Schweres: Sie erlitt eine Blutvergiftung und als Resultat kämpfte ihr Baby mit Infektionen. Ganze sechs Wochen befand sich das Frühchen in einem kritischen Zustand. "Was ich durchgemacht habe, hat mich schockiert, aber es hat mich noch stärker gemacht", resümiert sie nun laut Mirror. Doch von weiterem Familienzuwachs will die Schwester von Motsi Mabuse (42) sich durch ihre Erfahrungen nicht abschrecken lassen. Ist ein weiteres Baby bereits in Planung? "Ich hätte gerne so viele, wie ich mir leisten kann", strahlt Oti.

Ihre neue Rolle hat sich die Vollblutmama schon ganz hineingefunden – und nimmt sie auch ganz schön ernst. "Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ein Ziel, nämlich dass meine Familie ein gutes Leben hat", erklärt die Profitänzerin. Wer wisse, wie ehrgeizig sie in ihrem Job ist, könne sich vorstellen, wie viel Ehrgeiz sie erst als Mutter entwickelt. Sie macht deutlich: "Alles, was ich tue, tue ich für mein Baby und meinen Mann. Ich bin die Ernährerin und kümmere mich um meine Familie."

Im Moment genießt sie jedoch erst einmal die Zeit mit ihrer kleinen Tochter. Aber manches ist für die frischgebackene Mutter trotzdem angsteinflößend: Sie bekommt wohl kaum Schlaf, da sie ständig einen plötzlichen Kindstod befürchtet. "Ich wache ständig auf, um zu überprüfen, ob sie noch atmet", verriet Oti kürzlich auf Instagram. Die neue Verantwortung geht eben auch mit neuen Sorgen einher.

Anzeige Anzeige

Instagram / otimabuse Oti Mabuse im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Oti Mabuse im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Oti wird bald schon das nächste Baby bekommen? Ich könnte es mir schon vorstellen! Ich denke, sie sollte sich lieber etwas Zeit lassen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de