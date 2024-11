Selten: Sebastian Stan nimmt seine Annabelle mit zu Event

Es ist eher eine Rarität, dass Sebastian Stan (42) sein Liebesleben auch mit der Öffentlichkeit teilt. Der Marvel-Star besuchte am vergangenen Mittwoch mit seiner Partnerin Annabelle Wallis (40) eine Spezialvorführung seines neuen Films "The Apprentice" in Beverly Hills. Dazu erschien der Schauspieler in einem rockigen Look, welcher sich aus einer coolen Lederjacke sowie einem simplen Shirt und einer passenden Jeans zusammensetzte. Seine Liebste hingegen strahlte an seiner Seite in einem langen braunen Fell-Mantel. Entspannt und sichtlich gut gelaunt verließen die beiden das Event, wie Fotos zeigen, die JustJared vorliegen.

Sebastian und Annabelle sollen sich bereits seit 2022 daten. Details über ihr Kennenlernen sind nicht wirklich bekannt, genauso wenig wie weitere Details zu ihrer Beziehung. Beim diesjährigen Filmfestival in Cannes legten die Turteltauben dann jedoch ein überraschendes Pärchen-Outing hin. Damals posierte der Darsteller der Marvel-Figur "Bucky Barnes" in einem klassischen Smoking, während seine Freundin in einem engen bodenlangen Glitzerkleid im Blitzlichtgewitter der Fotografen funkelte. Abseits der Kameras konnten sie laut Augenzeugen nicht die Finger voneinander lassen und wirkten sehr verliebt.

Beruflich hat Sebastian auch alle Hände voll zu tun. Für "The Apprentice" schlüpfte er in die Rolle des frisch wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump (78). Dafür kassierte der 42-Jährige harsche Kritik. In einem Interview mit The Hollywood Reporter verteidigte Sebastian sich jedoch vor wenigen Tagen. Ihm sei es bei diesem Projekt nicht nur um die Kontroversen des Unternehmers gegangen, sondern viel mehr um die Bedeutung des amerikanischen Traums.

Annabelle Wallis in Cannes 2024

Sebastian Stan im September 2024

