Leighton Meester war erste große Liebe von Sebastian Stan

Sebastian Stan ist seit einiger Zeit mit seiner Freundin Annabelle Wallis (40) zusammen. In einem Interview erinnert sich der Marvel-Star jetzt aber an seine erste große Liebe zurück, die er während seiner Zeit bei Gossip Girl datete – und scheint anzudeuten, dass es sich hierbei um Leighton Meester (38) handele. Mit der Schauspielerin stand er zwischen 2007 und 2010 gemeinsam für die beliebte Serie vor der Kamera, wo die beiden sich ineinander verliebten. "Es war das erste Mal, dass ich ernsthaft in jemanden verliebt war", betont er gegenüber Variety.

Bereits damals stellte Sebastian klar, es sehr ernst mit der mittlerweile 38-Jährigen zu meinen. Wie People berichtete, kam er während einer Filmpremiere nicht aus dem Schwärmen heraus, als er nach Leighton gefragt wurde. "Ich bin ein echter Glückspilz", erklärte der "The First Avenger: Civil War"-Darsteller 2009 gegenüber Reportern und fügte hinzu: "Sie ist die interessanteste, klügste, talentierteste und lustigste Person, die ich kenne. Sie ist wirklich wahnsinnig witzig."

Der 42-Jährige und die "The Roommate"-Bekanntheit führten zwei Jahre lang eine Beziehung, bevor sie sich 2010 trennten. Inzwischen haben die zwei aber wieder neue Partner gefunden – und scheinen total happy zu sein. Leighton lernte 2011 den O.C. California-Star Adam Brody (44) kennen, mit dem sie mittlerweile verheiratet ist und zwei Kinder bekam. Sebastian hat seit 2022 die Peaky Blinders-Schauspielerin Annabelle an seiner Seite, hält die Romanze aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ein kleines Pärchen-Outing lieferten sie ihren Fans jedoch trotzdem bei den Filmfestspielen in Cannes vergangenen Mai.

Getty Images Leighton Meester und Sebastian Stan im April 2009

Getty Images Annabelle Wallis bei der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, März 2022

