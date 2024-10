Sebastian Stan verteidigt Marvel-Franchise gegen Kritiker

Schon acht Mal stand Sebastian Stan (42) für Marvel vor der Kamera. In der Rolle des Bucky Barnes ist er ein wichtiger Teil des Franchise und hat sich über die Jahre eine gigantische Fanbase aufgebaut. Doch obwohl das Franchise noch immer zu den erfolgreichsten der Welt zählt, wurden in den vergangenen Jahren immer wieder kritische Stimmen laut. Besonders die aktuelleren Filme über neue Superhelden werden von den Fans nicht unbedingt gefeiert. Sebastian kann das nicht nachvollziehen. "Ich habe noch nie zu einem Unternehmen gehört, das so viel Herzblut und Gedanken in etwas steckt", verteidigt er das Filmstudio gegenüber der britischen GQ und fügt hinzu: "Man kann nicht einfach losgehen und auf etwas sche*ßen, ohne etwas Besseres anzubieten."

Nach sieben Filmen und einer Serie wird Sebastian im nächsten Jahr erneut für Marvel in die Rolle des Winter Soldiers – Bucky Barnes' Superheldenidentität – schlüpfen. "Thunderbirds" soll eine neue Ära für Marvel einleiten, die ihren Fokus auf eher fragliche Heldenfiguren legen soll. Dabei wird die Figur des Schauspielers mit den Charakteren von Florence Pugh (28), David Harbour (49) und auch Wyatt Russell ein Team bilden. Der Film soll auch deshalb etwas ganz Besonderes werden, weil Robert Downey Jr. (59) wieder im Franchise zu sehen sein wird. Nachdem er jahrelang den Helden Ironman verkörpert hatte, legte er 2019 die Rolle ab – nur um jetzt als Bösewicht Doctor Doom zurückzukehren.

Erst vor wenigen Tagen feierte Sebastian die Premiere seines neuesten Filmprojekts, "The Apprentice". Darin verkörpert er einen jungen Donald Trump (78) zu Beginn seiner Karriere in den 70ern und 80ern. Um sich richtig in die umstrittene Figur des ehemaligen US-Präsidenten einfühlen zu können, konsumierte er tagelang Dokumentationen und Bücher über ihn. "Sein [Trumps] Aufstieg zu dem, was wir heute sehen, ist ziemlich gut dokumentiert worden. Für mich ist es, als würde man ein Instrument spielen. Nach einer Weile kann man es im Schlaf", erklärte Sebastian dazu bei Today.

Getty Images Sebastian Stan und Florence Pugh, San Diego ComicCon 2024

Getty Images Maria Bakalova, Jeremy Strong, Joe Pingue und Sebastian Stan bei der Premiere von "The Apprentice"

