Pärchen-Outing: Sebastian Stan mit seiner Freundin in Cannes

Sebastian Stan (41) ist seit zwei Jahren in festen Händen. Die Glückliche? Schauspielerin Annabelle Wallis (39), die unter anderem aus der Erfolgsserie Peaky Blinders bekannt ist. Seine Liebe hält das Paar allerdings so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Doch bei den Filmfestspielen in Cannes machen die zwei eine Ausnahme. Wie Bilder, die unter anderem People vorliegen, zeigen, posierte das Paar am Montag auf der Premiere von Sebastians neuem Film "The Apprentice" zusammen. Eher unauffällig und schüchtern zeigten die beiden ihre Gefühle füreinander.

Im Saal nach der Vorführung seines Films konnten die beiden Turteltauben ihre Liebe aber dann doch nicht ganz verstecken. Wie ein TikTok-Clip zeigt, gab der Marvel-Star seiner Freundin einen Kuss und ließ sich von ihr und dem Publikum feiern. Die Fans zeigten sich in der Kommentarspalte mehr als erfreut – auch wenn einigen ein wenig das Herz gebrochen wurde. "Das hätte ich sein können" oder "Ich liebe es, wie alle gleichzeitig deprimiert sind und sich für ihn freuen", schrieben unter anderem zwei TikTok-User.

Der Schauspieler hat bereits in der Vergangenheit immer ein kleines Geheimnis um sein Liebesleben gemacht. So datete er zuletzt die spanische Schauspielerin Alejandra Onieva. Offiziell hatten die zwei ihre Beziehung im Sommer 2020 gemacht, wann genau sich die Wege jedoch wieder trennten, ist nicht ganz klar. Den letzten gemeinsamen Social-Media-Post teilten die beiden noch im November 2021.

Getty Images Annabelle Wallis in Cannes 2024

Getty Images Sebastian Stan im Mai 2024

