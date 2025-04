Neuer Look: Sebastian Stan hat sich seine Haare abrasiert

Sebastian Stan (42) hat bei seiner ersten großen Station der Pressetour für den neuen Streifen "Thunderbolts*" mit einem ganz neuen Look für Aufsehen gesorgt. Der Schauspieler präsentierte sich am Montag in Hollywood mit frisch rasiertem Kopf den Kameras – und sorgte damit prompt für Gesprächsstoff. Zunächst war Sebastian gemeinsam mit seinen Mitstreitern aus dem Marvel-Blockbuster zu Gast bei "Jimmy Kimmel Live" und gab dort ein Interview. Im Anschluss wechselte er in einen eleganten Anzug und zeigte sich am Abend auch auf dem roten Teppich der großen Filmpremiere im Dolby Theatre.

Bis zu diesem Tag war der Schauspieler bislang auf keinem der bisherigen Pressetermine für "Thunderbolts*" zu sehen gewesen. Den Grund für sein Fernbleiben lüftete Sebastian beim Event gleich mit: Der Gossip Girl-Star war zuletzt in Norwegen, wo er für den kommenden Film "Fjord" vor der Kamera stand. Die neuen Haar-Kapriolen sind also offenbar Teil seiner Vorbereitung auf die Rolle – der Rasierer kam für die Dreharbeiten zum Einsatz. Seine Rückkehr ins Rampenlicht wurde daher von etlichen Medien und Fans gefeiert, neuer Look hin oder her.

Über seinen kommenden Streifen "Fjord", für den er aktuell noch vor der Kamera steht, ist derzeit noch wenig bekannt. Das Drama von Regisseur Cristian Mungiu scheint ein eher kleines, aber künstlerisch anspruchsvolles Projekt zu sein. "Thunderbolts*" hingegen vereint in typischer Marvel-Manier echte Starpower vor der Kamera: Sebastian kehrt in dem Superheldenfilm in seiner typischen Rolle des Bucky Barnes zurück, an der Seite von Florence Pugh (29) als Black Widow. Zudem sind auch Stars wie Harrison Ford (82), der deutsche Schauspieler Daniel Brühl (46) und das Nachwuchstalent Lewis Pullman (32) mit von der Partie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Stan bei der "Thunderbolts*"-Premiere im Dolby Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Stan bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige