Diese Filmrollen hat Sebastian Stan nur knapp nicht bekommen

Sebastian Stan (42) ist für seine Rollen wie der Wintersoldier aus dem MCU-Franchise oder seine Hauptrolle in der Serie Pam & Tommy bekannt. Trotz seiner Erfolge ärgert sich der Schauspieler über ein paar Rollen, die er nicht ergattern konnte. Im "Happy Sad Confused"-Podcast erzählte er, wie nah er der Rolle des Captain Kirk aus Star Trek kam: "Captain Kirk für J.J. Abrams, das war eine der ersten Rollen, der ich sehr nahe kam... Ich erinnere mich, dass ich einen Probeauftritt mit J.J. Abrams bei Paramount hatte, und mein Manager ließ mich ein separates Fotoshooting machen, aber ich habe es nicht bekommen." Die Rolle besetzte letztendlich Chris Pine (44).

Auch für den von Kritikern weniger gelobten Superhelden-Film "Green Lantern" sprach Sebastian damals vor. "Ich erinnere mich, wie ich dort ankam und es waren nur ich, Justin Timberlake (43), Jared Leto (52), Ryan Reynolds (48) und vielleicht noch eine weitere Person und ich sah diese Jungs an und dachte: 'Ich bin am Arsch! Das kann doch nicht wahr sein'", erzählte er lachend im Podcast. Letztendlich sei er aber "fast froh gewesen", die Rolle gegen Ryan Reynolds verloren zu haben: "Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Ausmaß an Aufmerksamkeit hätte umgehen können wie einige dieser Typen."

Mit seiner Verkörperung des jungen Donald Trump in "The Apprentice" landete der Schauspieler allerdings die Rolle seines Lebens. Der Film von Regisseur Ali Abbasi ist aktuell in den deutschen Kinos zu sehen und handelt von dem Aufstieg des Politikers im Immobiliengeschäft von Manhattan. Mit der Hilfe des Anwalts Roy Cohn, verkörpert durch Jeremy Strong (45), lernt Trump, wie man durch Täuschung und Medienmanipulation an Reichtum und Macht gelangt.

Disney+ Sebastian Stan und Lily James als Tommy Lee und Pamela Anderson in "Pam & Tommy"

Getty Images Maria Bakalova, Jeremy Strong, Joe Pingue und Sebastian Stan bei der Premiere von "The Apprentice"

