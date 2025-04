Sebastian Stan spricht erstmals über Beziehung mit Annabelle

Sebastian Stan (42) hat sich in einem seltenen Interview zu seiner Beziehung mit der Schauspielerin Annabelle Wallis (40) geäußert. In einem Gespräch mit Vanity Fair erklärte der "Thunderbolts"-Star, dass er diese Seite seines Lebens bewusst privat halte: "Es ist der eine Teil meines Lebens, den ich versuche, für mich zu behalten, auch wenn er irgendwie nach draußen gelangt." Die beiden wurden erstmals im Mai 2022 als Paar in der Öffentlichkeit wahrgenommen, als sie zusammen auf der Geburtstagsfeier von Robert Pattinson (38) in New York City gesichtet wurden. Seitdem zeigen sie sich nur selten gemeinsam, zuletzt jedoch häufiger während der Award-Saison 2024 und 2025.

Annabelle, die durch Filme wie "Malignant" und die Serie Peaky Blinders bekannt ist, unterstützte Sebastian bei einigen großen Momenten in seiner Karriere. So begleitete sie ihn im Februar 2024 zur Premiere des Films "A Different Man" auf der Berlinale und im Mai des gleichen Jahres zum Cannes Film Festival, wo sein Donald Trump (78)-Biopic "The Apprentice" uraufgeführt wurde. Bei der Verleihung der Golden Globes im Januar 2025 bedankte sich Sebastian in seiner Dankesrede mit den Worten: "Annabelle, ich liebe dich." Auch bei der Oscar-Verleihung im März 2025, bei der er zwar leer ausging, war die Britin an seiner Seite, darunter bei der glamourösen Vanity-Fair-Afterparty.

Sebastian, der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit schätzt, wenn es um seine Arbeit geht, bemüht sich um Diskretion, was sein Privatleben betrifft. Für ihn sei es in der heutigen Zeit schwierig, Privatsphäre zu wahren. Annabelle und er scheinen jedoch in ihrem zurückgezogenen Lebensstil eine Balance gefunden zu haben. Trotz der Geheimhaltung sind Fans der beiden begeistert von ihrem glamourösen Auftritt auf roten Teppichen. Sebastian gewann in den vergangenen Jahren nicht nur zahlreiche Filmpreise, sondern sorgte mit seinen Rollen, etwa im Marvel-Universum, immer wieder für Aufsehen. Annabelle hingegen bleibt ihrer Liebe zur Schauspielerei treu und war zuletzt in internationalen Filmprojekten zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Stan bei einem Event in New York, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Annabelle Wallis im November 2021

Anzeige Anzeige