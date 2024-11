"Shopping Queen"-Kandidatin rasiert sich Haare komplett ab

Guido Maria Kretschmer (59) kürt auch 2024 die Shopping Queen des Jahres. Fünf Gewinnerinnen der diesjährigen Staffel wetteifern dafür gegeneinander und müssen in Hamburg "den perfekten Red Carpet Look" kreieren. Unter ihnen befindet sich auch Arzu, die für eine ziemliche Überraschung sorgt: Die Ibiza-Auswanderin lässt sich beim Friseur kurzerhand eine Glatze rasieren. "Für mich steckt eine Message dahinter. Das hatte ich vor, meine Haare komplett abzurasieren, damit Frauen mehr Mut haben, auch mal anders auszusehen", erklärt sie gegenüber ihren Mitstreiterinnen.

Und was hält Guido von der radikalen Haarveränderung? Er ist total begeistert. "Eine Glatze? Ich finde, das ist natürlich eine super Idee. Gerade, wenn jemand extrem gute Tattoos hat und ein tolles Gesicht", schwärmt der Modedesigner entzückt. Als Outfit wählte Arzu ein dunkles Abendkleid und silberne Glitzerstiefel sowie goldene Accessoires und farblich abgestimmtes Make-up. "Ein super Style", lobt Guido und behauptet: "Sie hat echt eine riesige Veränderung durchgemacht."

Arzu war aber nicht die einzige Lady, die zum Rasierer griff. Auch ihre Mitstreiterin Bianca machte kurzen Prozess: Sie legte auf dem Frisierstuhl selbst Hand an und schor sich ihre Locken kurz, sodass nur wenige Millimeter Haar übrig blieben. Zusätzlich ließ sich die Shopperin ihren Schopf blondieren. "Ich finde, das ist echt toll. Das ist ein Look, der ihr wirklich gut steht", kommentierte Guido und meinte: "Sie geht mit einer solchen Kraft und man sieht eine selbstbewusste, stolze Frau. Es ist ein radikaler Look – und das finde ich toll. Es ist sehr radikal, dass sie sich die Haare abgeschnitten hat."

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

Getty Images Guido Maria Kretschmer bei der Premiere von "Caveman"

