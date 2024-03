Zu alt für ihren Dieter? Uschi Glas zweifelte an Beziehung!

Sie war sich nicht ganz sicher! Uschi Glas (80) und ihr Ehemann Dieter Hermann sind seit fast 20 Jahren verheiratet. Im Jahr 2005 gaben sich die Fack ju Göhte-Darstellerin und ihr Liebster nämlich das Jawort. Bis heute scheinen beide richtig glücklich miteinander zu sein. Das soll aber aus einem bestimmten Grund nicht immer der Fall gewesen sein: Uschi dachte damals, dass sie zu alt für ihren Ehemann Dieter wäre!

Das plaudert die Schauspielerin in einem Gala-Interview aus. "Ich dachte: 'Okay! Das war's, er wird nur ein guter Freund.' Ich sagte ihm, er soll sich eine Jüngere suchen!", gibt die 80-Jährige preis, denn ihr Dieter ist rund sieben Jahre jünger als sie. "Früher dachte ich, dass es faszinierend sei, wenn man unterschiedlich ist!", sinniert Uschi und merkt an: "Heute sehe ich, dass es etwas Wunderbares und überhaupt nicht langweilig ist, wenn man harmoniert."

Dass das Ehepaar auch in schweren Zeiten füreinander da ist, machte die Mutter von Ben Tewaag (47) erst vor wenigen Tagen gegenüber Bunte abermals deutlich: Bereits zwei Mal rettete Uschi nämlich ihrer großen Liebe das Leben – einmal aufgrund eines allergischen Schocks und ein weiteres Mal aufgrund eines geplatzten Aneurysmas im Gehirn.

Getty Images Uschi Glas, Schauspielerin

Getty Images Uschi Glas und Dieter Hermann im Sommer 2023

Getty Images Uschi Glas und Dieter Hermann beim Bambi 2023

