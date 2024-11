"Abartige Neugier": So war Christine Neubauers Nacht im Puff

Die Schauspielerin Christine Neubauer (62) hat nun eine Anekdote aus ihrem Leben preisgegeben: Sie verbrachte einst eine Nacht auf der Hamburger Reeperbahn im Schaufenster der berüchtigten Herbertstraße. In der Auftaktsendung der neuen Rateshow "Find The Liar, Mittermeier" erzählte Christine Ende November, dass sie aus reiner Neugier und durch einen glücklichen Zufall zu diesem außergewöhnlichen Erlebnis gekommen sei. Begleitet wurde sie dabei von der legendären Domina Domenica Niehoff (verstorben 2009), die sie durch Bekannte kennengelernt hatte.

In der Show von Michael Mittermeier (58) erzählen prominente Gäste jeweils zwei Geschichten – eine wahre und eine erfundene – und der Moderator muss die Lüge entlarven. Christines Geschichte über ihre Nacht im Schaufenster stellte sich doch glatt als wahr heraus. "Es war nicht für einen Film, es war keine Drehszene, es war meine abartige Neugier und ein großer Zufall", berichtete die Schauspielerin. Sie erinnerte sich daran, wie Domenica sie unter ihre Fittiche nahm: "Domenica hatte eine mütterliche Ausstrahlung und sie hat mich direkt in ihren Schutz genommen." Gemeinsam betraten sie die Herbertstraße, die normalerweise für Frauen verboten ist, und verbrachten die Nacht im Schaufenster.

Die Begegnung mit Domenica habe bis heute einen bleibenden Eindruck bei Christine hinterlassen. Domenica, die hierzulande als größte Domina aller Zeiten galt, war nicht nur bekannt für ihre herzliche Art. "Sie hatte so eine rauchige Stimme. Dann hat sie gesagt: 'Komm, du darfst mal eine Nacht mitkommen, aber du musst im Schaufenster sitzen'", erzählte Christine, die seit Mitte 2011 mit dem chilenischen Fotografen José Campos liiert ist. Abseits ihrer Schauspielkarriere zeigt sich Christine immer wieder neugierig und offen für neue Erfahrungen. Die Nacht auf der Reeperbahn scheint so zu einem unvergesslichen Kapitel in ihrem persönlichen Erlebnisbuch geworden zu sein.

Getty Images Christine Neubauer, Schauspielerin

ActionPress Christine Neubauer und José Campos im Februar 2020 in Berlin

