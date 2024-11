"Der Bachelor" 2025: Das waren die bisherigen Rosenkavaliere

Der Bachelor geht in eine neue Runde! In 14 Staffeln suchten bereits die unterschiedlichsten Rosenkavaliere die große Liebe – viele davon allerdings vergeblich. Tränen, Zickenkriege und große Gefühle gehörten dabei an die Tagesordnung. Eine Teilnehmerin ließ ihrer Wut freien Lauf und verpasste Bachelor Daniel Völz (39) sogar eine saftige Ohrfeige. In der vergangenen Staffel durften sich die Frauen gleich über zwei Männer freuen: Dennis Gries und Sebastian Klaus (36) waren das erste Bachelor-Duo – allerdings verschenkte nur einer von beiden sein Herz. Einen Rückblick auf die einstigen Rosenkavaliere findet ihr im Promiflash-Video.

