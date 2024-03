Das große Finale: Ihr gesteht Bachelor Dennis seine Liebe!

Dennis Gries hat eine Entscheidung getroffen – doch diese ist dem gebürtigen Kemptener augenscheinlich alles andere als leicht gefallen. Im großen Finale von Die Bachelors steht der Rosenkavalier zwischen Rebecca und Katja. Beide Ladys haben ihn von der ersten Minute an geflasht – doch besonders in eine hat sich der Start-up-Gründer so richtig verguckt. "Du hast einmal zu mir gesagt, Liebe sollte sich leicht anfühlen. Und genau dieses Gefühl habe ich mit dir. Katja, ich habe mich in dich verliebt", eröffnet Dennis seiner Auserwählten. Die Düsseldorferin nimmt seine letzte Rose überglücklich an – es folgt ein leidenschaftlicher Kuss der beiden.

Derweil musste Dennis seiner anderen Finalistin Rebecca zuvor mit feuchten Augen erklären: "Und obwohl alles perfekt scheint, fehlt etwas. Und ich muss dir sagen, dass ich mehr Gefühle für Katja entwickelt habe." Sichtlich sprachlos bleibt der 27-Jährigen nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. "Vor allem, nach allem, was er davor gesagt hat. Ich hätte ihm am liebsten eine gescheuert", erklärt Rebecca im Auto schwer enttäuscht, ehe sie in Tränen ausbricht.

Auch für Dennis ist die Situation merklich alles andere als leicht. "Ich habe in dem Moment wirklich gesehen, wie ihr Herz gebrochen ist. Ihr tat das richtig weh und mir auch", resümiert er seine Entscheidung mit schwerer Brust. Rebecca sei ihm verdammt wichtig, weswegen ihm das Ganze umso schwerer gefallen sei.

Anzeige Anzeige

RTL Katja und Dennis halten im "Die Bachelors"-Finale, 2024

Anzeige Anzeige

RTL Rebecca und Dennis halten im "Die Bachelors"-Finale" , 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Dennis' Entscheidung, die Rose an Katja zu vergeben? Toll – sie passen so gut zusammen! Ich bin sprachlos – ich hätte Rebecca an seiner Seite gesehen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de