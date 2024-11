"Die Halbstarken"-Schauspielerin Karin Baal ist gestorben

Die deutsche Filmwelt trauert um eine ihrer großen Damen: Die Schauspielerin Karin Baal, bekannt aus dem Kultfilm "Die Halbstarken", ist am Dienstag im Alter von 84 Jahren in Berlin verstorben. Das bestätigte ihre Familie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Sie hat eine Generation geprägt und wird unvergessen bleiben. Sie reißt ein riesiges Loch – nicht nur in unserer Familie, sondern in Berlin und ganz Deutschland", hieß es in dem offiziellen Statement ihrer Kinder Therese Lohner und Thomas Baal.

In den 1960er Jahren erlangte Karin große Bekanntheit durch ihre Mitwirkung in den "Edgar Wallace"-Filmen, die sie zu einer der größten deutschen Stars der damaligen Zeit machten. Ihr Durchbruch kam jedoch schon früher, im Jahr 1956, mit dem Jugenddrama "Die Halbstarken", in dem sie an der Seite von Horst Buchholz spielte. Ihre Karriere umfasste zahlreiche Film- und Fernsehprojekte, die sie zu einer prägenden Figur in der Unterhaltungsszene der Nachkriegszeit in Deutschland machten.

Karin wuchs in einfachen Verhältnissen im Berliner Ortsteil Wedding auf. Bevor sie als Schauspielerin durchstartete, begann sie mit zarten 16 Jahren eine Ausbildung zur Modezeichnerin. Zu dieser Zeit erfuhr sie davon, dass für den Film "Die Halbstarken" junge Schauspielerinnen gesucht wurden. Ohne Schauspielausbildung setzte sich Karin letztendlich im Casting gegen ihre 700 Mitbewerberinnen durch und ergatterte die Hauptrolle. Darüber hinaus erhielt sie einen dreijährigen Ausbildungsvertrag. Ihre Schauspielausbildung beendete sie im Jahr 1959.

Getty Images Schauspielerin Karin Baal und ihre Tochter Therese, Juli 2005

ActionPress Karin Baal im Juli 2018

