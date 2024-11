Franca Lehfeldt präsentiert zum ersten Mal ihren Babybauch

Erst vor wenigen Stunden wurde erstmals darüber berichtet, dass Franca Lehfeldt (35) und ihr Ehemann Christian Lindner (45) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nun gibt es die ersten Fotos der Moderatorin samt Babybauch! Heute Abend ist die Journalistin auf der Veranstaltung "WoMen on Top". In der Story des offiziellen Instagram-Profils des Events strahlt Franca gemeinsam mit der Journalistin Nena Brockhaus und der Schauspielerin Vivien Wulf (30) in die Kamera. Unter Francas eng anliegendem Glitzerkleid ist dabei deutlich ihr wachsender Babybauch zu erkennen.

Laut den Informationen von Bild kommt das Baby von Franca und ihrem Christian im Frühjahr 2025 zur Welt. "Franca ist bereits im sechsten, siebten Monat. Die beiden freuen sich sehr", verriet ein Insider dem Blatt. Die werdenden Eltern haben sich bisher noch nicht zu den Baby-News geäußert. Bereits vor vier Jahren verriet der Politiker jedoch auf die Frage, ob er sich Kinder wünsche: "Das Schöne im Leben ist, dass jeden Tag ein neues Kapitel eröffnet werden kann."

Im September 2021 verlobten sich Franca und Christian. Knapp ein Jahr später heirateten die beiden auf der Ferieninsel Sylt. Viele ranghohe Politiker feierten gemeinsam mit dem Paar: So standen unter anderem Olaf Scholz (66), Friedrich Merz (69) und Armin Laschet (63) auf der Gästeliste.

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner bei Bild100

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im November 2018

