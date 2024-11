Freundin von Cassie hat Klage gegen P. Diddy eingereicht

P. Diddy (55) sieht sich erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Am 26. November wurde eine Klage vor dem Superior Court in Los Angeles eingereicht, in der behauptet wird, dass Diddy im Jahr 2016 die damalige Newcomerin Bryana "Bana" Bongolan von einem Balkon im 17. Stock eines Luxus-Apartments in Los Angeles baumeln ließ. Das Apartment gehört Cassie Ventura (38), Diddys Ex-Freundin, die ebenfalls in den rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten eine Rolle spielt. Die Klägerin fordert eine Entschädigung von über zehn Millionen Dollar.

Laut der Klageschrift soll Sean Combs, so Diddy mit bürgerlichem Namen, in jener Nacht wutentbrannt an die Tür geklopft haben. Nachdem er Zugang zur Wohnung erhielt, habe er Bryana bedroht, körperlich angegriffen und sie sexuell belästigt. Dabei soll er sie über die Brüstung gehalten und ihr mit den Worten gedroht haben: "Ich bin der verdammte Teufel und ich kann dich töten." Diese Anschuldigungen kommen zu einer Zeit, in der Sean bereits mit mehreren schweren Vorwürfen konfrontiert ist. Erst kürzlich hatte er eine Klage von Cassie wegen Missbrauchs und Vergewaltigung außergerichtlich beigelegt.

Bryana, die sich selbst als "quintessential starving artist" bezeichnet, war zuvor Designerin in Diddys Modelinie und ist eine der vielen Frauen, die sich nun gegen ihn zur Wehr setzen. In der Klage wird detailliert beschrieben, dass die Auseinandersetzung vom 26. September 2016 das Ende einer langen Reihe von Gewalt und Bedrohungen darstellte, die die Musikerin durch Diddy erlitten hatte. Auch wenn der 55-Jährige alle Vorwürfe bestreitet, hat die Klage bereits große Wellen geschlagen und Aufmerksamkeit auf die dunklen Machenschaften im Hintergrund der glitzernden Musikindustrie gelenkt. Diddys Vertreter haben sich bislang nicht zu der neu eingereichten Klage geäußert.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im April 2017

Getty Images P. Diddy im September 2019

