P. Diddy meint: Cassie-Prügelvideo sei manipuliert worden

Im Mai dieses Jahres tauchte ein Video auf, das dramatische Szenen zeigte. Darin zu sehen war P. Diddy (55), der seine Ex-Partnerin Cassie (38) verprügelte. Nun behauptet der Rapper: Der Clip sei manipuliert worden – und zwar, um ihm zu schaden! Gemeinsam mit seinen Anwälten reichte Diddy vor der für Freitag angesetzten Kautionsanhörung neue Dokumente ein, wie TMZ berichtet. In diesen wirft er der Staatsanwaltschaft vor, kritische Fakten falsch dargestellt und verschwiegen zu haben, indem sie die Reihenfolge der Ereignisse eines Überwachungsvideos aus dem März 2016 manipuliert habe.

Diddy behauptet außerdem, die Regierung besitze eine vollständigere Version des Überwachungsvideos. Er gehe davon aus, die Staatsanwälte hätten die Abfolge der Ereignisse verändert, um ihr "stärkstes Beweismittel für Gefahr und Behinderung" zu präsentieren. Er betont, dass das Video keinen Hinweis auf einen erzwungenen sexuellen Akt enthalte, sondern vielmehr einen Streit, bei dem er durch den Hotelflur rannte, um seine Kleidung und sein Handy zurückzuholen. Bezüglich der im Video dargestellten Gewalt sagt Diddy, er habe Cassie nicht durch den Flur gezogen oder eine Vase nach ihr geworfen, sondern lediglich den Inhalt der Vase in ihre Richtung geschüttet.

Cassie und Diddy waren über ein Jahrzehnt hinweg ein Paar und führten eine turbulente Beziehung. Nach der Trennung im Jahr 2018 hat die Sängerin ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen, ist mittlerweile verheiratet und Mutter. Diddy hingegen sieht sich nun mit ernsthaften Vorwürfen konfrontiert. Nahezu täglich macht der 55-Jährige Negativschlagzeilen. Zuletzt klagte ein ehemaliger Schauspieler den Rapper an, ihn während eines Musikvideo-Castings im Jahr 2001 anal vergewaltigt zu haben. "Der Kläger hat Metall geschmeckt und glaubt, dass eine Art Vorrichtung seinen Mund offen hielt, weil er versuchte, darauf zu beißen, was ihm aber nicht gelang", hieß es in Dokumenten, die Page Six vorlagen.

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im April 2017

