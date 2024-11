Janelle Browns erstes Thanksgiving nach Tod von ihrem Sohn

Vergangenen Donnerstag wurde Thanksgiving gefeiert. Für Janelle Brown (55) bringt der amerikanische Feiertag in diesem Jahr aber auch eine traurige Erinnerung mit sich: Für die TV-Bekanntheit ist es das erste Thanksgiving, seit sie vergangenen März ihren Sohn Garrison (✝25) verlor. Diesen Tag muss Janelle aber nicht alleine überstehen. Die US-Amerikanerin ist noch Mutter von fünf weiteren Kindern. Mit drei von ihnen teilte sie ein Foto auf Instagram, das die Familie bei einem gemeinsamen Einkauf zeigte. "Einkaufen mit ihnen sieht heutzutage definitiv anders aus als damals, als sie noch klein waren", kommentiert die sechsfache Mama das Foto. Garrison erwähnt sie in diesem Zusammenhang nicht.

Madison, Gabriel, Hunter, Logan und Savannah werden an diesem Tag wohl besonderen Wert darauf gelegt haben, dass ihre Mama nicht alleine ist. Als Großfamilie scheinen sie zu wissen, wie wichtig der Zusammenhalt ist, vor allem nach einem Verlust wie diesem. Am 5. März wurde der 25-jährige Garrison tot in seinem Haus in Arizona aufgefunden. Ein Fremdverschulden wurde von den ermittelnden Behörden in seinem Todesfall ausgeschlossen. Wenige Stunden später meldete sich seine Mutter auf Instagram zu Wort. "Kody und ich sind zutiefst betrübt, den Verlust unseres wunderbaren Jungen Garrison zu bekunden. Er war ein Lichtblick im Leben von allen, die ihn kannten. Sein Verlust hinterlässt eine so große Lücke in unseren Leben, dass es uns den Atem raubt", schrieb sie in einem emotionalen Statement.

Genau wie seine Eltern war Garrison durch die Realityshow Alle meine Frauen bekannt geworden. Fast 30 Jahre lang waren Janelle und Kody Brown (55) miteinander verheiratet und ließen ihr Familienleben von Kameras begleiten. Das Besondere: Kody hatte neben ihr auch weitere Ehefrauen. Ende 2022 ging die Beziehung der 54-Jährigen und des Mehrfach-Verheirateten in die Brüche.

Anzeige Anzeige

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown mit ihren Kindern, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown und ihr Sohn Garrison, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige